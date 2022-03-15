"Манчестер Юнайтед проти Атлетіко". Ліга чемпіонів створена саме заради подібних вивісок, однак у поточному сезоні це протистояння виглядає статусним лишень на папері – по факту ж зустрічаються два вкрай проблемних колективи, переповнені жирними плюсами й не менш жирними мінусами у своїй грі. Втім, зустріч двох грандів навіть у поганій формі не може бути нецікавою.

Перед першим матчем Атлетіко дуже сильно критикували за гру в обороні – нині у мадридців 36 пропущених голів у Ла Лізі. Серед перших 13 команд у турнірній таблиці більше пропускали лишень Валенсія та Еспаньйол. Та і загалом футбол "матрацників" виглядав занадто нестабільним, а особливо сильно діставалося Жоау Фелішу. Всі ці проблеми несподівано зникли у домашці проти МЮ, чому неабияк сприяв швидкий гол Жоау (він забив вже на 7-й хвилині).

МЮ вистраждав нічию з Атлетіко – найгірший тайм з Рангніком, 19-річний рятівник, Роналду в тіні земляка

Іспанці провели шикарний поєдинок, видавши інтенсивний старт зустрічі, закрившись у надзвичайно міцному середньому блоці й контролюючи хід гри. МЮ до перерви не зробив жодного дотику до м'яча у штрафному й мав лишень два дальніх удари, в той час як підопічні Дієго Сімеоне створювали моменти й ледь не забили другий гол (англійців врятувала поперечина). Нічого не змінилося і в другому таймі, аж поки Ральф Рангнік не провів потрійну заміну. Тільки після неї "дияволи" змогли вирівнятись з "матрацниками" у динаміці гри.

Манчестер Юнайтед мав програвати у Мадриді "всуху", але контратака з виходом Еланги сам на сам врятувала британців. Атлетіко довелося задовільнитись нічийним рахунком, однак перед матчем-відповіддю чемпіон Іспанії почуває себе дуже добре. Класний поєдинок з МЮ виявився невипадковим – після нього команда Дієго Сімеоне стабілізувала ситуацію в турнірній таблиці, здобувши три поспіль впевнених перемоги (зокрема, і над потужним Бетісом, потіснивши його із зони ЛЧ).

Можливо, "матрацники" не такі сильні, як у минулому році, але вони точно сильніші, ніж перед першим поєдинком проти МЮ. Набагато сильніші. Навіть Феліш розігрався – в останніх 5 матчах він забив 5 голів і віддав 1 асист. Але чи вистачить цього для тріумфу над "червоними дияволами" на "Олд Траффорд"?

Крайні три матчі підопічних Ральфа Рангніка показали досить сумну картину. Манкуніанці не змогли переграти Уотфорд (18-ту команду АПЛ) у рідних стінах, практично без шансів програли дербі проти Манчестер Сіті (1:4), а потім пропустили два голи від Тоттенхема – втім, тут МЮ виручив Роналду, який несподівано оформив хет-трик, ставши найкращим бомбардиром в історії футболу.

На результати МЮ негативно впливають тактична неоднозначність Роналду, невиразна гра центрбеків, відсутність командної дисципліни, та і рішення Рангніка іноді викликають питання. Проблем багато, однак класних матчів у "дияволів" теж достатньо – чого лишень коштує недавній винос Лідса чи та ж перемога над Тоттенхемом.

Головною вадою манкуніанців залишається шалена нестабільність – вони здатні набирати класний темп і втрачати все як по ходу одного поєдинку, так і на турнірній дистанції, причому часто взагалі без логіки. Команда різко втрачає ініціативу навіть у зустрічах з аутсайдерами а потім або вмикається, або згорає. Втім, дуже часто буває й навпаки – жахливий матч або серія матчів несподівано завершуються потужним перформансом з успішним результатом.

МЮ сам не знає, що від себе очікувати. В цього його головна слабкість і головна небезпека.

Кадрова ситуація

Атлетіко підходить до зустрічі з величезними проблемами зі складом. Мадридцям точно не допоможуть травмовані Кунья, Васс та Ермосо, а Феррейра-Карраско відбуває дискваліфікацію – це досить болючі втрати. Крім того, під питанням поява Врсалько, Корреа, Кондогбія й Лемар.

У Манчестер Юнайтед під питанням участь Шоу, Варана, Кавані та Бруну Фернандеша. Інших проблем немає.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Юнайтед – Атлетіко

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Роналду

Атлетіко: Облак – Савіч, Феліпе, Мандава – Льоренте, Еррера, Коке, Де Паль, Лоді – Грізманн, Феліш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серія пенальті

Надзвичайно важко спрогнозувати результат матчу на "Олд Траффорд". Букмекери вважають фаворитом МЮ, однак коефіцієнти досить високі – і вони не набагато нижчі за коефіцієнти на перемогу Атлетіко. Ніхто не знає, як "дияволи" налаштуються і як у них піде матч. Навіть по ходу їхніх ігор важко сказати, чим усе завершиться.

Точно не обійдеться без голів, але навряд чи їх буде багато. Мадридці довели своє вміння "сушити" поєдинок не тільки у першій зустрічі з манкуніанцями, а й у недавньому матчі з Кадісом. В цьому підопічним Дієго Сімеоне немає рівних.

Ризикнемо поставити на нічию в основний та додатковий час з переходом гри в серії пенальті.

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