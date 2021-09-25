"Аксель Туанзебе не гратиме, адже він орендований у "червоних дияволів". Він – чудовий гравець, його гра стає все кращою. Він буде великою втратою, але ми повинні вирішити, грати з чотирма чи п'ятьма оборонцями. У Леона Бейлі є пошкодження, яке, скоріш за все, не дозволить йому повернутись до перерви на міжнародні матчі", – цитує Діна Сміта сайт МЮ.

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А от в Уле Гуннара Сульшера є привід для радості. "Едінсон Кавані розпочав повноцінно тренуватись після останньої гри, він вже готовий. У минулому сезоні він не мав передсезонної підготовки, але Кавані – професіонал. Ми раді, що він повернувся. У середу (поразка від Вест Хема в Кубку ліги 0:1 – прим.) ми нікого не втратили. Це викликає в мене приємний головний біль", – резюмував наставник "червоних".

До слова, протистояння Манчестер Юнайтед – Астон Вілла відбудеться вже сьогодні, 25 вересня. Стартовий свисток на Олд Траффорд прозвучить о 14:30.

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