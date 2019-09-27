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Манчестер Юнайтед – Арсенал: троє лідерів манкуніанців можуть пропустити матч

18:21 145 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Арсенал: троє лідерів манкуніанців можуть пропустити матч
Манчестер Юнайтед – Арсенал / Фото з відкритих джерел

"Червоні дияволи" підходять до класичного протистояння з Арсеналом зі значними втратами – одразу кілька основних гравців команди не зможуть допомогти команді.

У понеділок, 30 вересня, на туманному Альбіоні відбудеться класичне протистояння кінця 90-х – початку "нульових" – Арсенал завітає у гості до Манчестер Юнайтед. Окрім не надто вдалого старту – манкуніанці посідають лише восьму сходинку у турнірній таблиці АПЛ – "червоні дияволи" підходять по поєдинку зі значними втратами.

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Уле Гуннар Сульшер не розраховує на появу у старті Маркуса Рашфорда і Антоні Марсьяля, повідомляє SkySport. Також матч може пропустити півзахисник Поль Погба, якого знову турбує гомілка. У розпорядженні наставника "червоних" залишився лише один здоровий нападник – 17-річний Мейсон Грінвуд.

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Форвард у нинішньому сезоні ще не починав матч з перших хвилин. Всього в елітному англійському дивізіоні він провів лише одну повну зустріч, яка в кінці минулого сезону завершилась поразкою від Крістал Пелас (1:2).

Нагадаємо, манкуніанці в останньому матчі зі скрипом пройшли команду третього дивізіону Рочдейл в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, зумівши перемогти лише у серії пенальті.

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