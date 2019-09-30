Манчестер Юнайтед – Арсенал: Погба та Рашфорд потрапили до попередньої заявки на матч АПЛ

Керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер, вочевидь, може розраховувати на участь Поля Погба та Маркуса Рашфорда в поєдинку 7-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсенала.

Обидва виконавці потрапили до списку гравців, які можуть зіграти проти "канонірів". Про це повідомляє Manchester Evening News.

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За інформацією видання, Погба та Рашфорд встигли відновитися від ушкоджень і допоможуть команді в понеділок. Раніше участь цього дуету в матчі проти Арсенала була під питанням.

Французький хавбек через травму гомілки не грав із кінця серпня, але минулого тижня з'явився у кубковому матчі проти Рочдейла. Натомість англійський нападник через травму паху достроково завершив поєдинок проти Вест Хема.

Повний перелік гравців:

Воротарі: Де Хеа, Ромеро, Грант

Захисники: Лінделеф, Туанзебе, Магуайр, Рохо, Вільямс, Янг

Півзахисники: Мактомінай, Матіч, Андреас Перейра, Фред, Погба, Лінгард, Мата, Джеймс

Нападники: Рашфорд, Грінвуд

Нагадаємо, що поєдинок Манчестер Юнайтед – Арсенал відбудеться на Олд Траффорд 30 вересня. Початок матчу о 22:00.

Paul Pogba and Marcus Rashford have been included in the Manchester United squad for their Premier League fixture with Arsenal tonight.https://t.co/cnWDPMucO0 — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 30, 2019

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