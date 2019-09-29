toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Емері позитивно оцінив шанси "канонірів" на три очки

14:03 122 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Арсенал: Емері позитивно оцінив шанси "канонірів" на три очки
Уле Гуннар Сульшер та Унаї Емері / Фото ФК Арсенал

Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері заявив про готовність своїх підопічних до двобою з МЮ в рамках 7-го туру АПЛ.

 

"Це протистояння завжди було і буде великим: і в минулому, і сьогодні, і в майбутньому.

Кожен раз, коли я дивився в Іспанії зустрічі МЮ – Арсенал, це були особливі матчі. Думаю, якщо ввечері понеділка вже й дивитися якийсь матч, то саме цей.

Сульшер оцінив свою роботу у Манчестер Юнайтед

Ми дуже хочемо брати участь в поєдинках, де ми можемо домогтися чогось важливого. Гравці хочуть вже швидше зіграти в наступному матчі, і ми знаємо, що у нас дуже хороший шанс набрати 3 очки.

Сульшер досвідчений, він виступав за МЮ і ідеально знайомий з клубом. Йому знайоме суперництво на найвищому рівні і у нього хороші футболісти. Зараз його завдання – досягти стабільності і виступати так, щоб потрапити в першу четвірку", – цитує Емері FourFourTwo.

Нагадаємо, класичний поєдинок між Манчестер Юнайтед та Арсеналом відбудеться 30 вересня, початок о 22:00.

Класика родом із дитинства, дербі вундеркіндів у Мадриді та візит Графа до Генуї: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка
11:00
7565
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
27
хв
Динамо
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук