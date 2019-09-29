Манчестер Юнайтед – Арсенал: Емері позитивно оцінив шанси "канонірів" на три очки

Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері заявив про готовність своїх підопічних до двобою з МЮ в рамках 7-го туру АПЛ.

"Це протистояння завжди було і буде великим: і в минулому, і сьогодні, і в майбутньому.

Кожен раз, коли я дивився в Іспанії зустрічі МЮ – Арсенал, це були особливі матчі. Думаю, якщо ввечері понеділка вже й дивитися якийсь матч, то саме цей.

Сульшер оцінив свою роботу у Манчестер Юнайтед

Ми дуже хочемо брати участь в поєдинках, де ми можемо домогтися чогось важливого. Гравці хочуть вже швидше зіграти в наступному матчі, і ми знаємо, що у нас дуже хороший шанс набрати 3 очки.

Сульшер досвідчений, він виступав за МЮ і ідеально знайомий з клубом. Йому знайоме суперництво на найвищому рівні і у нього хороші футболісти. Зараз його завдання – досягти стабільності і виступати так, щоб потрапити в першу четвірку", – цитує Емері FourFourTwo.

Нагадаємо, класичний поєдинок між Манчестер Юнайтед та Арсеналом відбудеться 30 вересня, початок о 22:00.

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