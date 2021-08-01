Агенти 26-річного хавбека "матрацників" у понеділок (2 серпня) вирушать до Англії, повідомляє Daily Mail.

Погба відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо нового контракту

Варіант з Барселоною майже відпав, тому Сауль схиляється до переїзду на Туманний Альбіон. На 26-річного чемпіона Іспанії претендують два клуби – Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. "Червоні дияволи" готуються до можливого відходу Поля Погба, а мерсисайдці досі не знайшли заміну Вейналдуму. Атлетіко готовий відпустити хавбека орієнтовно за 40 млн євро.

Додамо, що у минулому сезоні Ла Ліги Сауль провів 33 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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