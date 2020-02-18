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Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації – відомі імена

15:23 7270 Читать на русском
Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації – відомі імена
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Англійський клуб, який отримав жорсткий бан у єврокубках, вважає, що на рішення УЄФА вплинули могутні конкуренти.

Дізнавшись про сувору дискваліфікацію з Ліги чемпіонів, керівництво Манчестер Сіті почало звинувачувати трьох європейських грандів, Реал, ПСЖ та Баварію, зазначає The Athletic, аналізуючи плюси і мінуси в покаранні "містян".

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Керівництво Сіті вважає, що всі перелічені вище клуби чинили тиск на УЄФА, щоб той прийняв максимально жорстке рішення. "Джерела в клубі наполягають, що Мадрид, Баварія та інші англійські клуби фактично змусили УЄФА дискваліфікувати "містян" з Ліги чемпіонів. Ще один ініціатор постанови – ПСЖ, який нещодавно дивом уникнув санкцій. Насер Аль-Хелайфі засідає у виконавчому комітеті УЄФА як один із двох представників Європейської асоціації клубів", – пояснює The Athletic.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони через порушення фінансового фейр-плей у 2012-2016 роках. Сіті звинувачують у завищенні сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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