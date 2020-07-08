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Манчестер Сіті зробив дивовижний бомбардирський подвиг – такого в АПЛ не бачили 35 років

21:01 -
Манчестер Сіті зробив дивовижний бомбардирський подвиг – такого в АПЛ не бачили 35 років
Манчестер Сіті святкує гол Ньюкаслу / Man City

"Містяни" встановили цікаве досягнення, яке десятиліттями нікому не підкорювалося в АПЛ.

10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез
 
10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез

Манчестер Сіті став першою командою в англійському топ-дивізіоні за останні 35 років, в складі якої 5 різних футболістів забили щонайменше 10 голів за один сезон АПЛ, інформує Opta.

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У поточному чемпіонаті Серхіо Агуеро забив 16 м'ячів, Рахім Стерлінг – 13, Кевін де Брюйне та Габріель Жезус – по 11, а Ріяд Марез – 10. Алжирець останнім потрапив в елітну компанію, відзначившись у воротах Ньюкасла.

Востаннє подібне досягнення підкорилось футболістам Евертона в сезоні 1984-85.

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Теги
Кевін Кевін де Брюйне Рахім Рахім Стерлінг Ріяд Ріяд Марез Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Габріел Габріел Жезус Манчестер Сіті - Ньюкасл Серхіо Серхіо Агуеро
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