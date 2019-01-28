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Манчестер Сіті знову зацікавився Чілвелом – він може стати конкурентом Зінченка

23:12 39 Читать на русском
Манчестер Сіті знову зацікавився Чілвелом – він може стати конкурентом Зінченка
Бен Чілвел / Reuters

Англійський Манчестер Сіті відновив інтерес до оборонця Лестера Бена Чілвела.

Лівий захисник "лисиць" і збірної Англії може перейти до Манчестер Сіті влітку, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, керманич "містян" Хосеп Гвардіола хоче придбати ще одного гравця на лівий фланг оборони через травматичність Бенджаміна Менді. Зараз його у випадку ушкоджень підміняють номінальні хавбеки Олександр Зінченко та Фабіан Делф, а також правий оборонець Даніло.

Бен Чілвел є вихованцем Лестера, а його контракт із клубом діє до 2024 року. У нинішньому сезоні в активі Чілвела 22 матчі в АПЛ, у яких він відзначився одним асистом.

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