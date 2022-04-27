Англійський клуб вперше за 10 років повертається до виїзної форми в стилі Мілана.

У мережі з'явилися фото виїзної форми Манчестер Сіті на наступний сезон. Футболка виконана у червоно-чорних кольорах, аналогічних до тих, які Puma використовує для форми Мілана. Щоправда, "містянами" запропонували не прямі смуги, а похилі.

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Згадка про Мілан невипадкова. Вперше футболісти Манчестер Сіті одягли червоно-чорну форму в 1968 році, коли тренер Малкольм Аллісон, натхненний успіхами Мілана, запропонував такий варіант. У таких кольорах Сіті тоді виграли Кубок Англії та Кубок ліги.

Востаннє Манчестер Сіті звертався до червоно-чорного екіпірування в сезоні-2011/12. Команда Роберто Манчіні стала чемпіоном Англії, граючи в "кольорах Мілана" виїзні матчі.