"Містяни" продовжують пошуки форварда у літнє міжсезоння та пропрацьовують одразу кілька варіантів.

Антуан Грізманн може опинитись в Манчестер Сіті / Колаж з відкритих джерел

Хосеп Гвардіола готовий спробувати підписати форварда Барселони та збірної Франції Антуана Грізманна, повідомляє The Sun.

"Взагалі не читав ЗМІ під час Євро": Кейн зізнався, чи мав розмову з Тоттенхемом щодо трансферу

Щоправда, такий варіант розвитку подій можливий лише за умови, що "містянам" не вдасться узгодити трансфер Харрі Кейна. Саме нападник Тоттенхема є пріоритетним варіантом підсилення Сіті, а за інформацією ЗМІ, перехід вже майже узгоджений.

До слова, контракт Грізманна з Барселоною розрахований до літа 2024 року. Напередодні "блаугранас" виставили Антуана на трансферний ринок.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує