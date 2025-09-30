Манчестер Сіті розглядає заміну Родрі, який отримав чергову травму. Володар "Золотого м'яча" пропустив більшу частину минулого сезону через розрив хрестоподібних зв'язок і досі не знайшов оптимальної форми.

Як інформує CaughtOffside, "містяни" розглядають можливість трансферу Павловіча в зимове трансферне вікно і готові запропонувати близько 45-50 мільйонів євро. Пеп Гвардіола захоплюється талантом 21-річного гравця.

У цьому сезоні Павловіч забив 1 гол в 4 матчах у Бундеслізі.

