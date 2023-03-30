Боси Манчестер Сіті визначилися з наступником Пепа Гвардіоли, якщо каталонський фахівець вирішить достроково розірвати контракт із клубом. Як інформує El Chiringuito, ним стане Луїс Енріке, який після ЧС-2022 покинув збірну Іспанії, і наразі перебуває без роботи.

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Луїсу Енріке підготували трирічний контракт із зарплатнею 16 мільйонів фунтів за сезон.

Минулого року Гвардіола підписав із "містянами" новий контракт до літа 2025 року, але за лаштунками Етіхада бояться його відходу вже цього літа. Керівники Манчестер Сіті побоюються, що Пеп роздумує над черговою творчою відпусткою – як він зробив це після напруженого чотирирічного періоду в Барселоні.

Нагадаємо, що після роботи з Барселоною Гвардіола на рік поїхав до Нью-Йорка, щоб вивчити англійську мову і набратися сил для роботи в Баварії.

Хосеп Гвардіола залишається єдиним елітним тренером сучасності, якого жодного разу не звільняли – із Барселони і Баварії 52-річний фахівець ішов після завершення контракту.

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