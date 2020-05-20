Манчестер Сіті знайшов заміну Давіду Сілві в Мілані, – ЗМІ

Півзахисник італійського Мілана Ісмаель Беннасер потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

"Містяни" готові підписати хавбека на заміну ветерану Давіду Сілві, повідомляє Foot Mercato.

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У підписанні Беннасера нібито зацікавлений керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Іспанський фахівець давно слідкує за грою алжирця і обговорював потенційний трансфер 22-річного півзахисника зі своїм тренерським штабом. На Етіхаді Беннасер повинен замінити Давіда Сілву. Досвідчений іспанець влітку покине "містян" у статусі вільного агента.

До слова, в нинішньому сезоні Ісмаель Беннасер провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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