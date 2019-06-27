Манчестер Сіті знайшов заміну Давіду Сілві у Реалі – "вершкові" вимагають не менше 80 млн євро

Півзахисник Реала та збірної Іспанії Іско всерйоз зацікавив Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті готовий поборотись за півзахисника мадридського Реала Іско, повідомляє Mundo Deportivo.

Давід Сілва оголосив, що покине Манчестер Сіті в кінці наступного сезону

За інформацією видання, у послугах гравця особисто зацікавлений Пеп Гвардіола після того, як провідний півзахисник "містян" Давід Сілва оголосив, що покине команду по завершенні сезону 2019/20.

Єдиною перешкодою цього трансфера може стати ціна, яку Реал вимагає за свого неосновного гравця – не менше 80 млн євро.

У сезоні 2018/19 Іско провів 37 матчів у складі Реала, відзначившись 6 голами та 1 асистом.

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