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Манчестер Сіті знайшов заміну Давіду Сілві у Реалі – "вершкові" вимагають не менше 80 млн євро

10:46 1031 Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов заміну Давіду Сілві у Реалі – "вершкові" вимагають не менше 80 млн євро
Іско / Reuters

Півзахисник Реала та збірної Іспанії Іско всерйоз зацікавив Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті готовий поборотись за півзахисника мадридського Реала Іско, повідомляє Mundo Deportivo.

Давід Сілва оголосив, що покине Манчестер Сіті в кінці наступного сезону

За інформацією видання, у послугах гравця особисто зацікавлений Пеп Гвардіола після того, як провідний півзахисник "містян" Давід Сілва оголосив, що покине команду по завершенні сезону 2019/20.

Єдиною перешкодою цього трансфера може стати ціна, яку Реал вимагає за свого неосновного гравця – не менше 80 млн євро.

У сезоні 2018/19 Іско провів 37 матчів у складі Реала, відзначившись 6 голами та 1 асистом.

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