Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро – назріває гучний трансфер

Серхіо Агуеро лише 31 рік, але Манчестер Сіті вже в пошуках нового лідера атаки.

Влітку Манчестер Сіті спробує здійснити неможливе – придбати у дортмундської Борусії Ерлінга Холанда, повідомляє 90min.

Спортивний директор Борусії Д розповів, як йому вдалося вмовити Холанда перейти у клуб

У штабі Хосепа Гвардіоли розглядають 19-річного вундеркінда як потенційну заміну Серхіо Агуеро в майбутньому. У контракті Ерлінга прописана сума відступних 70 млн євро, але вона діятиме лише через півтора року, тому Сіті доведеться викласти чималу суму, щоб переконати "джмелів" відпустити гравця вже влітку.

У поточному сезоні Бундесліги Холанд демонструє неймовірну статистику, провівши 4 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та асистом.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ