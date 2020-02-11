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Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро – назріває гучний трансфер

11:46 207 Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро – назріває гучний трансфер
Серхіо Агуеро / Фото ФК Манчестер Сіті

Серхіо Агуеро лише 31 рік, але Манчестер Сіті вже в пошуках нового лідера атаки.

Влітку Манчестер Сіті спробує здійснити неможливе – придбати у дортмундської Борусії Ерлінга Холанда, повідомляє 90min.

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У штабі Хосепа Гвардіоли розглядають 19-річного вундеркінда як потенційну заміну Серхіо Агуеро в майбутньому. У контракті Ерлінга прописана сума відступних 70 млн євро, але вона діятиме лише через півтора року, тому Сіті доведеться викласти чималу суму, щоб переконати "джмелів" відпустити гравця вже влітку.

У поточному сезоні Бундесліги Холанд демонструє неймовірну статистику, провівши 4 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та асистом.

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