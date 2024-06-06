"Містяни" розпочали юридичний процес проти АПЛ з метою скасувати правила щодо угод з асоційованими сторонами і домогтися відшкодування збитків.

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Правила, введені в грудні 2021 року після продажу Ньюкасла саудівцям, покликані підтримувати конкурентоспроможність, не дозволяючи клубам роздувати комерційні угоди з компаніями, пов'язаними з їхніми власниками. Такі угоди підлягають незалежній оцінці на предмет "справедливої ринкової вартості".

За інформацією Daily Mail, Челсі та Астон Вілла вважають претензії Манчестер Сіті обґрунтованими. Поки тільки один із них, імовірно "сині", подав заяву, що оскаржує обмеження угод.

Ньюкасл утримався в останніх голосуваннях з цього питання, але, враховуючи те, що клуб належить саудівським власникам і вже уклав спонсорську угоду з саудівською фірмою з організації заходів Sela, перемогу Сіті у суперечці "сороки" сприймуть із натхненням.

Водночас повідомляється, що від 10 до 12 клубів уже надали інформацію на підтримку Прем'єр-ліги, йдеться про листи та свідчення свідків. Серед цих клубів називаються Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхем, Брайтон, Фулхем і Вулверхемптон.

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