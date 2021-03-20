Манчестер Сіті прагне підписати лівого захисника у літнє трансферне вікно та звернув свою увагу на фулбека лісабонського Спортінга Нуно Мендеша, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Ярмоленко повернувся на поле після тривалої відсутності

Втім, "містяни" зіштовхнулись з серйозною проблемою – клаусула португальця становить 70 млн євро. Манчестер Сіті не готовий платити таку суму. Відзначається, що окрім віце-чемпіонів Англії, на Мендеша полює ціла низка клубів.

До слова, 18-річний захисник провів 25 поєдинків у складі лісабонського Спортінга у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 2 результативні передачі.

Золоті 90-ті: Лужний наводить жах, Гаскойн споїв збірну, хлопець із Черкащини в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"