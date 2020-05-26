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Манчестер Сіті знайшов несподівану заміну Сане серед екс-партнерів Маліновського

09:32 240 Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов несподівану заміну Сане серед екс-партнерів Маліновського
Леон Бейлі / Фото ФК Байєр

Чинний чемпіон Англії націлився на молодого таланта німецької першості.

Вінгер Байєра Леон Бейлі потрапив на радари Манчестер Сіті, повідомляє Daily Mail.

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На думку скаутів "містян", 22-річний гравець з Ямайки стане достойнойною заміною Лерою Сане, який готується покинути Манчестер влітку.

Трансферна вартість Леона може сягнути до 50 млн євро. Нагадаємо, форвард до переходу в Байєр захищав кольори Генка разом із Русланом Маліновським. У нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Бейлі провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Лерой Сане Лерой Сане Байєр Байєр Трансфери Леон Бейлі Леон Бейлі Трансфери Манчестер Сіті
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