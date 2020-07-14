Манчестер Сіті знайшов безкоштовне рішення проблеми з центром захисту

Манчестер Сіті може наважитися на несподіваний крок у пошуках якісного центрбека.

"Містяни" звернули увагу на Яна Вертонгена з Тоттенхема, повідомляє Telegraph.

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Після завершення сезону бельгієць отримає статус вільного агента, тому забрати його можна безкоштовно. Манчестер Сіті приваблює величезний досвід виступів гравця в АПЛ і можливість зекономити. 33-річний центрбек цілком може стати короткочасним рішенням проблеми в захисті команди Хосепа Гвардіоли.

До слова, в нинішньому сезоні Вертонген провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. Кольори Тоттенхема він захищає з 2012-го.

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