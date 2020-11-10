Португальський новачок Манчестер Сіті Рубен Діаш перебрався на Туманний Альбіон не сам.

Ближче до дедлайну останнього трансферного вікна Рубен Діаш зумів підписати контракт з Ман Сіті та забрав із собою свою чарівну дівчину.

Білодід отримала розкішний букет від Попова на честь дня народження – романтичні фото зіркової пари зі святкування

Відома співачка Ейпріл Айві, яка розриває португальські чарти, не залишила 23-річного захисника та разом із коханим поїхала до Англії, про що повідомила у своєму Instagram. Ейпріл швидко адаптувалась у новій країні і зараз вже працює над записом нового альбому у Лондоні.

Нагадаємо, Рубен Діаш підписав контракт з "містянами" на 6 років. Бенфіка отримала 68 млн євро компенсації за свого таланта.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: взаємовигідна нічия з ноткою жалю для "містян", конкурент Зінченка знову не дає йому шансів