Манчестер Сіті змінив АПЛ, – Клопп про конкуренцію з командою Зінченка

Німецький наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо прогресу англійської Прем’єр-ліги за останні роки і розповів про суперництво з Манчестер Сіті.

"Прем'єр-ліга змінилася за той короткий час, що я був в Англії. Більше не можна програвати матчі, якщо ви хочете виграти АПЛ. Причина – стабільність, яку Манчестер Сіті демонстрував протягом останніх трьох років. Вони значно підняли планку і, чесно кажучи, допомогли нам, змусивши спробувати їх наздогнати. Очевидно, це важко, коли необхідно вигравати футбольний матч кожні три дні, але перемога в Прем'єр-лізі повинна бути важкою.

Клопп: Поєдинки в англійській Прем’єр-лізі на Boxing Day – це злочин

Кілька тижнів тому Уотфорд виглядав так, ніби вони вже вилетіли. Потім у них змінився тренер, і тепер в матчах з ними всі знову потрапляють у скрутне становище. Те саме і з командами з топ-4. Раніше всі говорили, що четвірка найкращих визначена, але тепер несподівано сім або вісім команд знову борються за місце в єврокубках", – цитує Клоппа видання The Guardian.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, лідер АПЛ Ліверпуль завітає в гості до другої команди чемпіонату Лестера і спробує втримати свою десятиочкову перевагу. Початок матчу о 22:00.

Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії