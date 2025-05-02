Ман Сіті під тиском боротьби за зону ЛЧ виглядав впевнено, втративши всього 2 очки у останніх 5 турах АПЛ. Здавалося б, на Етіхад приїхала немотивована команда з нижньої частини таблиці – що може піти не так? Втім, неймовірний Вулверхемптон мав ще кращу серію, вигравши 6 матчів поспіль.

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Ерлінг Холанд після місячного лікування вперше потрапив до заявки Ман Сіті, однак поки лише запас. Можливо, Гвардіола хотів випустити свого бомбардира вже за 20 хвилин, бо "містяни" нічого не показували в атаці. Обмін негострими моментами, біганина в центрі поля – так минула половина тайму.

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Першу нагоду створив Кунья, який влітку може опинитися в Манчестері, але червоному. Бразилець розкидав трьох опонентів, "вигриз" м'яч в центрі поля і розрізною передачею вивів двох партнерів на Едерсона. Все запоров Бельгард. Француз надто довго ухвалював рішення і віддав неточний пас Мунетсі, який навіть у шпагаті не дотягнувся до м'яча.

За 5 хвилин подвійний момент у Аїта-Нурі. Лівий латераль Вулверхемптона у своєму стилі підключився до атаки та двічі бив з вбивчої позиції – перша спроба прилетіла в стійку, а друга в ногу Гвардіола на лінії воріт.

Манчестер Сіті дзвіночок почув. Головною зброєю господарів став Доку, який на швидкості знищував опікунів. Бельгієць вивів на ударну позицію О'Райлі, однак Са витягнув з-під поперечки. На 35-й хвилині "вовків" вже не врятувало ніщо. Бернарду "перекусив" Андре і розігнав контратаку. Нестримний Доку замахом прибрав Догерті та покотив в центр карного майданчика. Де Брюйне одним дотиком забив один з останнх голів (а може й останній) за Ман Сіті.

Kevin De Bruyne gives Man City the lead!



Jeremy Doku sets him up for a typically calm finish past Jose Sa #MCIWOL pic.twitter.com/Ks6kdOLrlA — Premier League (@premierleague) May 2, 2025

До перерви більше згадати нічого, тому команди пішли відпочивати за мінімальної переваги підопічних Гвардіоли. Якщо перший тайм був нудним на половину, то другий на 90%. Манчестер Сіті бавився з вогнем, навіть не думаючи розвинути перевагу. Кунья хотів покарати "містян", але каркас знову прийшов їм на допомогу.

Вулверхемптон міг залишитися в меншості. Аїт-Нурі необачно зіграв з протяжкою і прямою ногою влетів у гомілку Бернарду. Цілком скидалося на червону, однак VAR не покликав Пітера Бенкса дивитися повтор.

Холанд на полі так і не з'явився, а партнери з горем навпіл довели справу до мінімальної перемоги. Ман Сіті піднявся на третю сходинку, обігнавши Ньюкасл на 2 очки. Вулверхемптон втратив розкішну серію та залишився 13-м.

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