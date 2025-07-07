Палермо і Манчестер Сіті проведуть товариський матч в рамках Англо-палермітанського трофею. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Таким чином команди відзначать англійське походження сицилійців.

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Зустріч відбудеться в суботу, 9 серпня, і розпочнеться о 21:00 за місцевим часом. Нагадаємо, що обидва клуби належать корпорації Football City Group.

У минулому сезоні Палермо посів 8-е місце в Серії В, але перед сезоном 2025/26 команда Філіппо Індзагі вважається головним фаворитом турніру.