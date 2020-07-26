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Манчестер Сіті зібрався перехопити Себальйоса в Арсенала, – Express

18:11 - Читать на русском
Манчестер Сіті зібрався перехопити Себальйоса в Арсенала, – Express
Дані Себальйос (у центрі) / Reuters

Півзахисник лондонського Арсенала Дані Себальйос може змінити клубну прописку в межах чемпіонату Англії. Права на нього все ще належать мадридському Реалу.

23-річний іспанець новий сезон може розпочати в складі Манчестер Сіті, повідомляє Express.

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"Містяни" готуються зробити пропозицію мадридцям щодо продажу Себальйоса. Орендований Арсеналом виконавець повинен повернутися до Іспанії після останнього туру АПЛ. "Каноніри" досі не зробили пропозиції щодо купівлі хавбека, сподіваючись лише продовжити оренду Себальйоса ще на сезон. Натомість керівництво Реала цьогоріч збирається заробити 180 млн євро, зокрема, й завдяки продажу центрхава.

У нинішньому сезоні Дані Себальйос провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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