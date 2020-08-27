Віце-чемпіони Англії не змогли домовитися з лідером оборони Ювентуса Леонардо Бонуччі, інформує Sky Italy.

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Манчестер Сіті вже кілька трансферних вікон поспіль полював на італійця, однак завжди зазнавав невдачі. Нічого конкретного не вийшло і цього разу. Бонуччі відразу дав зрозуміти, що залишиться в Ювентусі і буде допомагати Андреа Пірло будувати нову команду.

Нагадаємо, цього літа Манчестер Сіті встиг придбати одного центрбека – "містяни" заплатили Борнмуту 41 млн фунтів за Натана Аке.

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