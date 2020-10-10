"Мессі – найкращий гравець світу і свого покоління. Думаю, будь-який клуб був би радий вивчити можливість запрошення його в клуб. Мессі – ймовірно, виняток серед нашої трансферної політики, але ми плануємо покупки відповідно до нашими поточних можливостей.

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Ми повинні бути готовими до всього, тому що може статися всяке, але в той же час я думаю, що у Манчестер Сіті є фінансові та системні можливості, щоб інвестувати в цей трансфер, коли це буде необхідно", – поділився Беррада в інтерв'ю Manchester Evening News.

Нагадаємо, Мессі прагнув покинути Барселону влітку 2020 року, проте через шалену клаусулу, прописану в контракті, Манчестер Сіті так і не зміг оформити трансфер.

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