"Містяни" оголосили про перехід аргентинського нападника, якому сьогодні виповнилося 22 роки. Угода розрахована до 30 червня 2027-го, інформує офіційний сайт Ман Сіті.

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Щоправда, до літа Альварес продовжить грати за Рівер Плейт на правах оренди. За неофіційною інформацією, сума угода склала 20 млн євро.

У складі Рівер Плейт Хуліан Альварес зіграв 96 матчів, забив 36 голів і віддав 25 асистів. Центрфорвард, який може зіграти і на флангах атаки, провів 5 поєдинків у складі національної збірної Аргентини – дебютував у червні 2021-го і виграв Копа Амеріка. Ним цікавилися низка відомих клубів Європи, серед яких був і Шахтар.

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