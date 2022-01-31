Манчестер Сіті завершив трансфер форварда збірної Аргентини – гравця хотіли Шахтар і ще низка клубів
Аргентинець Хуліан Альварес перейшов із Рівер Плейт до табору чинних чемпіонів Англії.
"Містяни" оголосили про перехід аргентинського нападника, якому сьогодні виповнилося 22 роки. Угода розрахована до 30 червня 2027-го, інформує офіційний сайт Ман Сіті.
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Щоправда, до літа Альварес продовжить грати за Рівер Плейт на правах оренди. За неофіційною інформацією, сума угода склала 20 млн євро.
У складі Рівер Плейт Хуліан Альварес зіграв 96 матчів, забив 36 голів і віддав 25 асистів. Центрфорвард, який може зіграти і на флангах атаки, провів 5 поєдинків у складі національної збірної Аргентини – дебютував у червні 2021-го і виграв Копа Амеріка. Ним цікавилися низка відомих клубів Європи, серед яких був і Шахтар.
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