Манчестер Сіті завдав Челсі найганебнішої поразки в історії АПЛ

Лондонський Челсі повністю провалив матч 26 туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті.

До сьогоднішнього матчу з "містянами" Челсі жодного разу в АПЛ не пропускав 6 "сухих" м'ячів. Ця поразка стала для лондонців найганебнішою в історії турніру.

Челсі вперше в історії АПЛ пропустив 4 голи у перші 25 хвилин матчу

Раніше найбільшим розромом "аристократів" був поєдинок проти Ліверпуля в 1996 році (1:5)

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 65 очок та повернув собі перше місце завдяки кращій, ніж у Ліверпуля, різниці голів. При цьому команда Гвардіоли зіграла на матч більше. Челсі залишився 5-м – 50 очок.

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