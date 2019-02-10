Манчестер Сіті завдав Челсі найганебнішої поразки в історії АПЛ

Україна — 22:00 271
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Ребров хоче підписати у Ференцварош форварда збірної України вже в найближчі дні
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Зінченко віддав класний асист Стерлінгу та посприяв голу Агуеро – відео результативних дій українця в матчі проти ЧелсіАнглія — 21:35 1023
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Манчестер Сіті – Челсі: найкращий матч Зінченка в Англії, ганебне фіаско "Сарріболу", рекорди АгуероАнглія — 21:07 4714
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Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу, у якому феєрили Зінченко та Агуеро – як це булоАнглія — 20:02 3130
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Зозуля допоміг Альбасете повернутись на 1-е місце в матчі з Мальоркою – найкраща атака та традиційні оплески українцюІспанія — 18:52 7605
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