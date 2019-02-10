toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Манчестер Сіті завдав Челсі найганебнішої поразки в історії АПЛ

20:56 278 Читать на русском
Манчестер Сіті завдав Челсі найганебнішої поразки в історії АПЛ
ФК Челсі

Лондонський Челсі повністю провалив матч 26 туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті.

До сьогоднішнього матчу з "містянами" Челсі жодного разу в АПЛ не пропускав 6 "сухих" м'ячів. Ця поразка стала для лондонців найганебнішою в історії турніру.

Челсі вперше в історії АПЛ пропустив 4 голи у перші 25 хвилин матчу

Раніше найбільшим розромом "аристократів" був поєдинок проти Ліверпуля в 1996 році (1:5)

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 65 очок та повернув собі перше місце завдяки кращій, ніж у Ліверпуля, різниці голів. При цьому команда Гвардіоли зіграла на матч більше. Челсі залишився 5-м – 50 очок.

Манчестер Сіті знищив Челсі та повернувся на 1-е місце АПЛ – Зінченко віддав 2 асисти, Агуеро оформив хет-трик

Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Сіті - Челсі Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
44
хв
Алавес
22:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук