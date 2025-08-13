Манчестер Сіті ніяк не може оформити відхід бразильського голкіпера Едерсона в Галатасарай.

Галатасарай зацікавлений у послугах Едерсона, і Манчестер Сіті не проти відпустити голкіпера, оскільки вже знайшов йому заміну. "Містяни" можуть оформити переїзд Доннарумми, який виявився непотрібним ПСЖ.

Як повідомляє Руді Галетті, Галатасарай та Манчестер Сіті не можуть узгодити на цю мить трансферну ціну за бразильця. "Містяни" хочуть 15 мільйонів євро, а турки не готові платити понад 10 млн євро. Галатасарай сподівається завершити угоду до 18 серпня.

Едерсон готовий до переїзду в Туреччину і піде на зниження зарплатні заради нової команди.

Нагадаємо, бразильський голкіпер виступає за Манчестер Сіті з 2017 року. Він виграв з "містянами" требл у сезоні 2022/23.

