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Манчестер Сіті зацікавлений у придбанні Тадіча

08:00 468 Читать на русском
Манчестер Сіті зацікавлений у придбанні Тадіча
Душан Тадіч / фото з відкритих джерел

Півзахисник Аякса Душан Тадіч може повернутися на Туманний Альбіон.

Як повідомляє Mundo Deportivo, "містяни" зацікавлені у послугах сербського хавбека Душана Тадіча.

Манчестер Сіті може побити трансферний рекорд задля придбання конкурента Зінченка

Представників Манчсетер Сіті вразила гра Тадіча проти Реала у Лізі чемпіонів. У цьому поєдинку Душан віддав дві гольові передачі та забив гол, який допоміг Аяксу створити божевільний камбек та пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

За інформацією джерела, англійський клуб готовий заплатити за 30-річного гравця 26 млн фунтів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 18 млн євро.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек

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