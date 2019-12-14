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Манчестер Сіті зацікавився юним форвардом Аталанти

16:10 166 Читать на русском
Манчестер Сіті зацікавився юним форвардом Аталанти
Роберто Пікколі / TMW

Нападник Аталанти Роберто Пікколі потрапив у список інтересів Манчестер Сіті.

18-річний форвард став одним з найкращих бомбардирів групового етапу Юнацької ліги УЄФА – 6 голів у 6 матчах. Скаути "містян" звернули увагу на гравця команди з Бергамо у матчі проти Манчестер Сіті U-19, в якому Пікколі забив переможний гол з пенальті.

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Манчестер Сіті спробує домовитися про перехід талановитого футболіста вже найближчим часом, адже свої плани на форварда має Мілан, інформує Calciomercato.

Зазначимо, що Пікколі ще у минулому сезоні дебютував за основну команду Аталанти: він виходив на заміну в матчах Серії А проти Удінезе та Емполі.

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Італія Трансфери Манчестер Сіті Роберто Пікколі Роберто Пікколі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Аталанта Аталанта
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