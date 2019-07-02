Манчестер Сіті запропонує неймовірну суму за Аке

Манчестер Сіті прагне підписати голландського захисника Натана Аке.

Натан Аке потрапив у поле зору Манчестер Сіті. За інформацією L'Equipe, "містяни" готові заплатити за голландського футболіста 45 млн євро.

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Захисник раніше виступав за юнацьку команду лондонського Челсі, але стати своїм в основній команді не зміг, і спочатку відправлявся в оренду в Борнмут, а потім був викуплений.

Цього літа Манчестер Сіті вже продовжив контракт з хавбеком та лівим захисником Олександром Зінченком.

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