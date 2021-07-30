Чемпіон Англії все ще налаштований підсилитися лідером Астон Вілли. Це пріоритетний трансфер Хосепа Гвардіоли на поточне міжсезоння.

"Містяни" запропонували Астон Віллі 100 млн фунтів за 25-річного Гріліша. Хосеп Гвардіола після невдачі з Харрі Кейном вважає півзахисника збірної Англії пріоритетним варіантом підсилення складу, тому намагається зробити все заради його підписання, інформує The Telegraph.

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У таборі Ман Сіті сподіваються, що угоду вдасться закрити найближчими днями. Трансфер Гріліша за 100 млн фунтів стане рекордним в історії Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Гріліш – вихованець та капітан Астон Вілли, а його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2025-го. У минулому сезоні хавбек зіграв 26 матчів в АПЛ – 6 голів та 12 асистів. Влітку Джек став віце-чемпіоном Європи зі збірною Англії.

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