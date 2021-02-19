Манчестер Сіті заперечує факт перемовин щодо можливого трансферу володаря шести "Золотих м'ячів", повідомляє Sky Sports.

Манчестер Сіті відкорегував пропозицію для Мессі – Лео втратив майже 200 мільйонів

Мессі влітку вже намагався покинути Барселону, але йому не вдалось домовитись із керівництвом. "Містяни" тоді називались головними претендентами на зірку, але в клубі заявляють, що ні тоді, ні після цього не входили у переговори з Лео та "блаугранас". Ба більше, за інформацією джерела, Сіті навіть не робив пропозицій Мессі.

Нагадаємо, контракт 33-річного аргентинця з каталонцями завершується влітку. Сторони не узгодили новий, а сам Мессі заявив, що роздумуватиме над своїм майбутнім в Барселоні після виборів президента.

До слова, в нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео