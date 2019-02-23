Манчестер Сіті загрожують санкції через нелегальний платіж агенту Санчо

Манчестер Сіті також може бути покараний за порушення правил при переході неповнолітніх футболістів.

Манчестер Сіті заплатив 200 тисяч фунтів стерлінгів агенту Джейдона Санчо, коли тому було 14 років, повідомляє Der Spiegel.

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За інформацією видання, "містяни" здійснили платіж в березні 2015 року, коли Санчо перейшов в Ман Сіті з Уотфорда. За правилами Футбольної асоціації, молоді футболісти не можуть бути представлені агентами, поки їм не виповниться 16 років.

Манчестер Сіті в документах вказав, що 200 тисяч фунтів стерлінгів було заплачено Емека Обасі за роботу скаутом в Центральній і Південній Америці, але фактично, стверджується, що це був його гонорар за перехід Санчо із Уотфорда.

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Правила також забороняють фінансово стимулювати юних гравців. Німецька газета стверджує, що "містяни" надсилали листа батькові Санчо із зазначенням зарплати, яку гравець буде отримувати, перейшовши на професійний рівень. При цьому адвокат клубу розумів, що таким чином порушуються правила.

Санчо не провів жодного матчу за основний склад Манчестер Сіті і в серпні 2017 року перейшов в Борусію Д за 8 млн фунтів.

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