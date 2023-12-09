"Містяни" в чотирьох матчах АПЛ не можуть здобути перемогу. Команда Гвардіоли тричі зіграла внічию, а в минулому турі програла Астон Віллі (0:1). Перед зустріччю з Лутоном Манчестер Сіті зіткнувся з несподіваною втратою.

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Як інформує City Xtra, Ерлінг Холанд пропустить матч проти аутсайдера і не буде в заявці "містян". Причини відсутності норвежця наразі не відомі. Варто зазначити, що Холанд – найкращий бомбардир Манчестер Сіті. В його активі 14 голів та чотири асисти у 15 матчах.

"Містяни" перебувають на четвертому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи 30 очок. Лутон посідає 18 сходинку з 9 балами.

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