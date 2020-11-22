Керівництво "містян" вважає необґрунтованим платити 33-річному футболістові таку високу зарплату, стверджує Sky Sport. Наразі Мессі до вирахування податків отримує 100 млн євро на рік.

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Раніше з'являлася інформація, що трансфер може відбутися вже в січні 2021 року. Манчестер Сіті мав зв'язатися з Мессі взимку, оскільки на той час у аргентинця залишиться всього півроку до закінчення угоди з Барселоною, і він зможе безперешкодно вести переговори з іншими клубами.

Нагадаємо, минулого літа Мессі намагався достроково розірвати контракт з каталонським клубом. Нападник конфліктував з попереднім керівництвом, але був змушений залишитися через бюрократичні причини.

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