Атлетіко Мінейро ще з літа зацікавлений у підписанні 36-річного гравця. Нещодавно керівництво клубу завітало в Манчестер та особисто розмовляло з гравцем щодо ймовірного повернення на батьківщину.

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Втім, як повідомляє Sport Witness, представники "містян" сказали, що трансферу взимку не буде. Бразильському клубу доведеться чекати літа 2022 року, коли у Фернандінью завершиться контракт і він зможе повернутись на батьківщину на правах вільного агента.

Нагадаємо, півзахисник перебрався у Манчестер Сіті у 2013 році із Шахтаря. У блакитній футболці Фернандінью провів вже 365 поєдинків і завоював 13 титулів.

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