Манчестер Сіті домовився з ПСЖ про перехід Джанлуїджі Доннарумми. Як інформує Orazio Accomando, сторони погодили всі деталі, і незабаром італійський голкіпер пройде медичне обстеження перед підписанням контракту. Сума трансферу – 35 мільйонів євро плюс бонуси.

Манчестер Сіті чекає на відхід Едерсона заради трансферу Доннарумми – бразильця відправляють в екс-команду Моурінью

Довгострокова угода була узгоджена ще кілька тижнів тому, однак офіційне завершення процесу відклали до вирішення майбутнього Едерсона. Бразилець, який захищав ворота Сіті з 2017 року, невдовзі має перейти в турецький Фенербахче.

26-річний Доннарумма приєднався до ПСЖ у 2021 році з Мілана. З моменту свого приходу він провів 161 матч за паризький клуб. З паризьким клубом італієць завоював численні трофеї в Франції, а також переміг у Лізі чемпіонів 2024/2025.

Також Доннарумма провів 74 матчі за збірну Італії. Він був капітаном національної збірної, яка виграла Чемпіонат Європи 2021 року, перемігши Англію у фіналі по пенальті та отримавши нагороду найкращого гравця турніру.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті невдало розпочав поточну кампанію в АПЛ, зазнавши двох поразки в трьох стартових поєдинках – від Тоттенхема (0:2) і Брайтона (1:2).

Манчестер Сіті сенсаційно програв Брайтону та зазнав другої поразки поспіль, Астон Вілла вдома згоріла Крістал Пелас