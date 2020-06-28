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Манчестер Сіті за чималу суму узгодив трансфер форварда Ювентуса – Барселона програла боротьбу за свого ж вихованця

16:18 - Читать на русском
Манчестер Сіті за чималу суму узгодив трансфер форварда Ювентуса – Барселона програла боротьбу за свого ж вихованця
Пабло Морено / фото: Ювентус

Юний нападник Ювентуса Пабло Морено невдовзі приєднається до Манчестер Сіті.

Англійський клуб практично закрив угоду щодо переходу 18-річного іспанця, стверджує Marca. Зазначається, що Ювентус отримає 10 млн євро за свого гравця.

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За інформацією видання, сторони офіційно оголосять про трансфер у понеділок, 29 червня. Відзначимо, що Морено не зіграв за першу команду Ювентуса жодного матчу.

Також на гравця претендувала Барселона. Морено – вихованець каталонського клубу. Перед тим, як перебратися у Турин влітку 2018 року, він забив 200 голів за різні дитячі команди "синьо-гранатових". "Блаугранас" хотіли повернути форварда на Камп Ноу в рамках операції щодо обміну Артур-П'яніч, але Пабло вирішив перебратися в Англію.

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Теги
Англія Ювентус Ювентус Барселона Барселона Пабло Пабло Морено Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Манчестер Сіті
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