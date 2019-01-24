Манчестер Сіті з Зінченком мінімально переграв Бертон і впевнено вийшов у фінал Кубка ліги

Манчестер Сіті на виїзді переміг Бертон в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Ліги (0:1). Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, півфінал, другий матч

Бертон – Манчестер Сіті – 0:1 (за сумою двох матчів – 0:10)

Гол: Агуеро, 26

"Містяни" зняли питання про переможця пари ще в першому матчі – 9:0. Друга частина протистояння перетворилася на формальність, тому Пеп Гвардіола випробував молодь. Середній вік стартового складу Манчестер Сіті склав 23 роки 323 дні – найнижчий показник з жовтня 2008-го. Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин на лівому фланзі оборони.

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У порівнянні з домашньою грою, сьогодні Ман Сіті настільки не домінував. Однак наявність на полі Кевіна де Брюйне, Ріяда Мареза та Серхіо Агуеро забезпечувала гостям повний контроль над поєдинком. Саме це тріо організувало єдиний гол у першому таймі на 26-й хвилині. Бельгієць вирізав класний пас з центра поля на алжирця, а той асистував Куну. Ще декілька напівшансів змарнував Марез.

Перший тайм не був багатий на гострі моменти, але вболівальники на трибунах залишалися задоволені. Їхня команда відверто не провалювалася, а деколи навіть загрожувала чужим воротам, змушуючи захист і воротаря іменитих гостей нервувати. Помилявся і Зінченко, якого постійно намагався тримати в напрузі Маркус Харнесс.

Відразу після перерви Манчестер Сіті міг подвоювати перевагу зусиллями Агуеро, якого ідеально на гольову позицію вивів Філ Фоден. Аргентинець дивом не забив – інтрига в грі збереглася. Пеп Гвардіола зняв Куна, КдБ і Зінченка, натомість вперше за два місяці після травми на полі з'явився конкурент Олександра Бенжамен Менді.

На 70-й хвилині Бертон повинен був зрівнювати рахунок. Філіппе Сандлер "наварив" біля власних воріт, внаслідок чого Мурічу довелося рятувати команду від гола Бойса. М'яч відскочив до Міллера, який бив вже у площину без голкіпера, однак Ерік Гарсія зупинив сферу на лінії воріт.

Трибуни заспівали з новою силою, а футболісти Бертона надихнулися. До фінального свистка Манчестер Сіті так і не зумів забити вдруге – найближчим до цілі був Габріель Жезус.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "містян". За сумою двох матчів – 10:0. Зінченко з партнерами впевнено крокує у фінал Кубка ліги. Суперник визначиться завтра в поєдинку Тоттенхема та Челсі.

Зінченко зіграв посередньо

Коротко узагальнюючи гру Зінченка, можна сказати, що сьогодні він не вразив. В атаці – непогано, хоч його активність і була нижчою за середню. В обороні – нервово, метушливо, з помилками. Поряд з такими футболістами, як Ян Поведа, Філіппе Сандлер і Ерік Гарсія, українець почувався впевнено і навіть роздавав їм вказівки щодо позиційної гри. Пасував традиційно на рівні, але якісно загострити йому не вдалося. Взяв участь у гольовій атаці, зігравши в центрі поля у відборі.

Детальний розбір гри Олександра та оцінки англійських ЗМІ очікуйте на "Футбол 24" згодом.

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