Після чвертьфінальних матчів за участю Астон Вілли і Манчестер Сіті відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Англії. Манчестер Сіті вирушить до Ноттінгем Форест, якому вже програвав у чемпіонаті Англії, а Астон Вілла зіграє в гостях із Крістал Пелас.

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Півфінали відбудуться в суботу, 26 квітня. Ця стадія турніру складатиметься з одного матчу. Фінал заплановано на 17 травня.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка Англії

Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті

Крістал Пелас – Астон Вілла