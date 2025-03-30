Манчестер Сіті їде до свого кривдника – результати жеребкування Кубка Англії
30 березня 22:02 - Читать на русском
У неділю, 30 березня, відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка Англії.
Після чвертьфінальних матчів за участю Астон Вілли і Манчестер Сіті відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Англії. Манчестер Сіті вирушить до Ноттінгем Форест, якому вже програвав у чемпіонаті Англії, а Астон Вілла зіграє в гостях із Крістал Пелас.
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Півфінали відбудуться в суботу, 26 квітня. Ця стадія турніру складатиметься з одного матчу. Фінал заплановано на 17 травня.
Жеребкування 1/2 фіналу Кубка Англії
Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті
Крістал Пелас – Астон Вілла
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