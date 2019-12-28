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Манчестер Сіті взяв Едегора в оренду до кінця сезону – оригінальний розіграш від Реал Сосьєдада

12:55 1918 Читать на русском
Манчестер Сіті взяв Едегора в оренду до кінця сезону – оригінальний розіграш від Реал Сосьєдада
Мартін Едегор / ВВС

Норвезький хавбек виступатиме за команду Гвардіоли до завершення поточного сезону. Спокійно – це лише жарт.

"Наш клуб домовився про перехід Едегора в оренду у Манчестер Сіті до кінця сезону 2019/2020. Ми хотіли б подякувати Мартіну за професіоналізм і відданість, проявлені під час його перебування в клубі з липня 2019 року по сьогоднішній день, і побажати йому всього найкращого в особистому і професійному майбутньому", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті іспанського клубу.

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Сьогодні, 28 грудня, в Іспанії святкують "Día de los Santos Inocentes" (своєрідний день дурня). У цей день усі традиційно намагаються багато жартувати та пошити один одного у дурні. Реал Сосьєдад вирішив не відставати від тренду.

Нагадаємо, права на 21-річного норвежця належать мадридському Реалу, який має намір повернути хавбека влітку наступного року. В поточному сезоні Едегор зіграв 16 матчів у Ла Лізі, в його активі 4 голи та 5 результативних передач.

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