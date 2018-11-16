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Манчестер Сіті взимку планує підписати півзахисника – серед претендентів суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів

22:04 186 Читать на русском
Манчестер Сіті взимку планує підписати півзахисника – серед претендентів суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів
Танге Ндомбеле / фото із соцмереж

Манчстер Сіті розглядає трьох кандидатів на позицію центрального півзахисника.

Манчестер Сіті збирається підписати одного футболіста в два найближчі трансферні вікна, повідомляє Manchester Evening News.

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За інформацією видання, серед гравців, яких Хосеп Гвардіола хоче бачити у своїй команді, знаходяться Френкі де Йонг з Аякса, гравець Вулверхемптона Рубен Невеш, а також хавбек Ліона Танге Ндомбеле.

У нинішньому сезоні де Йонг провів 10 матчів в чемпіонаті Нідерландів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі, Невеш взяв участь в 12 зустрічах чемпіонату Англії, відзначився 2 забитими м'ячами і однією гольовою передачею. Ндомбеле провів 17 матчів за Ліон і забив 2 голи.

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