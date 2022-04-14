Заява бразильця на прес-конференції, яка відбулася кілька днів тому, стала шоком навіть для Пепа Гвардіоли. Фернандінью повідомив, що покине Манчестер Сіті по завершенні нинішнього сезону.

Фернандінью заявив, що покидає Манчестер Сіті

"Містяни" оперативно почали роботу на трансферному ринку, щоб замінити свого капітана. За інформацією El Confidencial, Гвардіола головним кандидатом на цю роль вибрав Мікеля Меріно із Реала Сосьєдад. Манчестер Сіті розраховує заплатити за 25-річного іспанця 45 млн євро, однак дуже вірогідний сценарій, коли доведеться активувати клаусулу гравця, яка становить 60 млн.

До слова, колишній гравець дортмундської Борусії та Ньюкасла з 2018 року виступає за Реал Сосьєдад, де зумів стати одним із лідерів команди. У нинішньому сезоні Мікель Меріно зіграв за басків 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти.

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