Манчестер Сіті ввімкнувся у боротьбу за оборонця Бенфіки Діаша

Центральний оборонець лісабонської Бенфіки та збірної Португалії Рубен Діаш потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

"Містяни" прагнуть підсилити лінію захисту перспективним центрбеком "орлів". Про це повідомляє The Mirror.

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Таким чином, Сіті приєднався до Манчестер Юнайтед і Арсенала, які давно полюють на Діаша. Команда Пепа Гвардіоли має дефіцит кадрів у центрі оборони після відходу Венсана Компані та травм Джона Стоунза і Емеріка Ляпорта. Зокрема, позицію центрбека змушений закривати номінальний центрхав Фернандінью. 22-річний переможець Ліги націй Діаш, вочевидь, може надовго вирішити проблеми манкуніанців.

У сезоні 2019/20 Рубен Діаш уже провів 11 матчів у всіх турнірах. Він є клієнтом суперагента Жорже Мендеша, що може полегшити перемовини з Ман Сіті. На Етіхаді вже виступають кілька його підопічних – Бернарду Сілва, Едерсон, Канселу, Отаменді.

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