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Манчестер Сіті ввімкнувся у боротьбу за оборонця Бенфіки Діаша

16:34 16 Читать на русском
Манчестер Сіті ввімкнувся у боротьбу за оборонця Бенфіки Діаша
Рубен Діаш / ФК Бенфіка

Центральний оборонець лісабонської Бенфіки та збірної Португалії Рубен Діаш потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

"Містяни" прагнуть підсилити лінію захисту перспективним центрбеком "орлів". Про це повідомляє The Mirror.

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Таким чином, Сіті приєднався до Манчестер Юнайтед і Арсенала, які давно полюють на Діаша. Команда Пепа Гвардіоли має дефіцит кадрів у центрі оборони після відходу Венсана Компані та травм Джона Стоунза і Емеріка Ляпорта. Зокрема, позицію центрбека змушений закривати номінальний центрхав Фернандінью. 22-річний переможець Ліги націй Діаш, вочевидь, може надовго вирішити проблеми манкуніанців.

У сезоні 2019/20 Рубен Діаш уже провів 11 матчів у всіх турнірах. Він є клієнтом суперагента Жорже Мендеша, що може полегшити перемовини з Ман Сіті. На Етіхаді вже виступають кілька його підопічних – Бернарду Сілва, Едерсон, Канселу, Отаменді.

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