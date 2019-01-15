Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон у 22 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 22-й тур

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0

Голи: Жезус, 10, 40, Коуді, 78 (автогол)

Вилучення: Болі, 19

Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Вулверхемптон

Жезус відзначився вже у дебюті поєдинку після прострілу Сане. На 19-й хвилині Вулверхемптон залишився у меншості після грубого фолу Болі.

Під завісу першого тайму арбітри призначив пенальті на Стерлінгу, який результативно виконав Жезус, оформивши дубль.

На 78-й хвилині рахунок став розгромним. Де Брюйне подав з лівого флангу, а Конор Коуді при спробі вибити круглого зрізав його у власні ворота.