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Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розгромив Вулверхемптон у 22 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 22-й тур

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 3:0

Голи: Жезус, 10, 40, Коуді, 78 (автогол)

Вилучення: Болі, 19

Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Вулверхемптон

Жезус відзначився вже у дебюті поєдинку після прострілу Сане. На 19-й хвилині Вулверхемптон залишився у меншості після грубого фолу Болі.

Під завісу першого тайму арбітри призначив пенальті на Стерлінгу, який результативно виконав Жезус, оформивши дубль.

На 78-й хвилині рахунок став розгромним. Де Брюйне подав з лівого флангу, а Конор Коуді при спробі вибити круглого зрізав його у власні ворота.

Англія22 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Вулверхемптон: Понеділок 14 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 0
Вулверхемптон
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