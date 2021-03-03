"Містяни" вважались фаворитами протистояння і з перших миттєвостей захопили ініціативу. "Вовки" ж нервували, а на 15 хвилині Дендонкер забив у власні ворота після прострілу Мареза. Наприкінці першої 45-хвилинки арбітри скасували взяття воріт Ляпорта після перегляду VAR.

Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Вулверхемптон, здобувши 21 перемогу поспіль

По перерві підопічні Санту зрівняли рахунок після стандарту, але команда Гвардіоли на класі забила ще тричі. Це Жезус оформив дубль, а Стерлінгу вдався точний удар у дальній кут. 4:1 – "містяни" без Олександра Зінченка розірвали "вовків".

Сіті відірвався від Манчестер Юнайтед на 15 пунктів на вершині турнірної таблиці. Вулверхемптон залишився дванадцятим з 34 заліковими балами в активі.