Манчестер Сіті – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ
21:55 - Читать на русском
В рамках 29-го туру АПЛ Манчестер Сіті приймає Вулверхемптон. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
17' live
Матч 29-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Вулверхемптон розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинка доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Олександр Зінченко розпочав зустріч на лаві запасних.
Стартові склади
Манчестер Сіті:
Вулверхемптон:
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